Kaljulaid ärgitab enda videopöördumises kodunt mitte väljuma

«Ma tänan kõiki sotsiaaltöötajaid, kes viivad toitu koju nendele inimestele, kes nagunii ei pääse kodust ise liikuma. Ma tänan kõiki kriisijuhte, kes on pöördunud ka vabatahtlike poole selleks, et meie vanemaealised oleksid kaitstud, et nad ei peaks käima iga päev poes või apteegis,» loetles Kaljulaid. «Ja lõpuks tänan ma kõiki neid, kes saavad aru: meie teised, kes me ei ole eesliinil – meie asi on täna tugev ja tark tagala. Ja see tagala täna tähendab seda, et me ei lähe välja. Kui me läheme välja, siis valime selleks üksildase aja ja koha. Et me ei kohtu rohkem kui ühe inimesega korraga. Ja püsime ka temast paari meetri kaugusel.»

«See on raske, aga see on parim, mida me saame teha selleks, et tõesti tänada kõiki neid inimesi, kes täna on eesliinil. Sest meie asi on tagada se, et need, kes peavad, teaksid: kui nad jäävad haigeks, siis on haiglas arste, kellel on nende jaoks aega ja vahendeid, et päästa nende elusid,» selgitas Kaljulaid. «Kallis rahvas: püsime kodus! See on parim tänu – kõige parem tänu, mida me saame eesliinil olijatele välja näidata.»