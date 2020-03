Madise: konventsiooni täitmisest ajutine loobumine ei peata põhiseaduse kehtivust

Eesti liitus ootamatult Euroopa riikidega, kes teavitasid Euroopa Nõukogu, et aktiveerisid inimõiguste konventsiooni artikli 15, mis annab võimaluse piirata osaliselt usu-, sõna- või muid vabadusi. Õiguskantsler selgitas, et see ei muuda epideemia olukorras põhiseaduse kehtivust.