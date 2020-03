Popov: Kuressaares on igal kümnest EMO-sse pöördujast kaheksal Covid-19

«Me täna oleme kohtunud Kuressaare haigla juhtidega, me arutasime olukorda ka vallavalitsuse kriisikomisjoniga. Nagu meie kolleegid haiglast kinnitavad, et nendest patsientidest, kes käivad erakorralise meditsiini osakonnas, kümnest patsiendist seitse, kaheksa on nakatunud COVID-19 viirusega, mis tähendab seda, et levik on tõesti laialdane saarel,» vahendab ERR-i uudisteportaal Popovi.