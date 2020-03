Paet: Euroopa Liit peab tagama ravimite vaba liikumise

Teiste seas kirjutas pöördumisele alla ka Eesti europarlamendi saadik Urmas Paet. «Kuivõrd COVID-19 pandeemiaga on kaasnenud laialdane piirikontrollide taastamine Euroopas, peab Euroopa Liit tagama, et ravimid saaksid Euroopas jätkuvalt vabalt liikuda ja viivituseta sihtkohani jõuda,» ütles Urmas Paet. «See tähendab, et ravimeid vedavatele veokitele tuleb anda võimalus piirijärjekordi ja teisi transporditakistusi vältida,» lisas ta.

Lõpetuseks kutsusid saadikud Euroopa Komisjoni juhte üles leidma võimalusi, et muuta koroonaviiruse testid laialdaselt kättesaadavaks. «Singapuri, Taiwani ja Lõuna-Korea kogemused näitavad, et koroonaviiruse leviku edukas piiramine on võimalik just siis kui suudetakse elanikkonda laialdaselt testida, kuid enamikes liikmesriikides see praegu nii pole,» tõdesid saadikud.