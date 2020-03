Viiruseproovid jõuavad laborisse vabatahtlike ja ettevõtjate ühistööga

«Eesti riik on meil aidanud korraldada maailmatasemel suurüritusi ning nüüd on meie kord tulla appi. Nii pakkusimegi nädal tagasi Rally Estonia vabatahtlikega, et võime avalikul koroonaviiruse testimisel abiks olla. Leidsime, et saame aidata laborit proovide tihedamal transpordil – nii panustame viiruse leviku tõkestamisse ning viirusekandjate kiirele karantiini suunamisele,» ütles Tarmo Hõbe, Rally Estonia üks peakorraldajatest.