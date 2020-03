Riigikohus: õiglane kohtupidamine on tagatud ka inimõiguste konventsiooni artiklist taganemise ajal

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni artikli 15 järgi võib konventsiooniosaline riik sõja ajal või muus hädaolukorras, mis ohustab rahva eluvõimet, võtta kasutusele meetmeid, millega ta peatab konventsiooniga võetud kohustuste täitmise ulatuses, mis on olukorra tõsiduse tõttu vältimatult vajalik. Seda tingimusel, et meetmed ei ole vastuolus riigi teiste rahvusvahelise õiguse järgsete kohustustega.

Artikli 15 kohaldamine mõjutab Eesti rahvusvahelist vastutust Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni täitmise osas. See tähendab, et juhul, kui Eesti kodanik esitaks Euroopa Inimõiguste Kohtule (EIK) kaebuse meetme peale, millega valitsuse kehtestatud eriolukorra ajal tema vabadusi piirati, siis kaebuse läbi vaatamisel arvestab EIK, et riik on kohaldanud artiklit 15. Sellisel juhul võib EIK lugeda Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooniga kooskõlas olevaks riigi tegevuse, mis enne artikli kohaldamist võis konventsiooniga vastuolus olla.