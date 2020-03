VIDEO JA BLOGI ⟩ Terviseamet: suure tõenäosusega jõuab välihaigla sel nädalal Saaremaale

Sõna said Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja Arkadi Popov, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi ning Maksu- ja Tolliameti peadirektor Valdur Laid. Teemad olid hetkeolukord ja testimine ning ettevõtete riigipoolsed toetusmeetmed.

Popov kinnitas, et Eestis tehti perioodil 29-30 märts 856 koroonatesti, millest 36 olid positiivsed. Eestis on kokku haigus diagnoositud 715 inimesel, kokku on teste tehtud 11 252.

Ta lisas, et pärast ringkäiku Kuressaare haiglas, esines seal puudujääke, mistõttu paigaldatakse sinna tõenäoliselt juba sel nädala välihaigla. Seal töötavat personali hetkel komplekteeritakse ja see hakkab alluma Kuressaare haigla juhtkonnale. Sellest saab haigla üks osa, kus on 20 intensiivravi voodikohta. Plaani järgi paigaldatakse see koostöös kaitseväega Kuressaare haigla kõrvale.

Viljar Lubi selgitas, et majanduses on küll keerulised ajad, kuid valitsuse prioriteet on kaubateede ja tarne säilimine. Suheldakse pidevalt ettevõtetega, et kriisi võimalikult palju leevendada.