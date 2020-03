Tähtis teada ⟩ Keskpäevane kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

715 ametlikult nakatunut

Uue nädala alguseks on Eestis koroonaviirus diagnoositud 715 inimesel. Haiglaravi vajab 56 inimest, kellest intensiivravil on kümme. Koroonaviirusest tervenenuks on tunnistatud 20 inimest. Viiruse tõttu on surnud kolm eestimaalast.

Praeguseks Eestis tuvastatud 715 positiivsest viiruseproovist on tervelt 258 antud Saaremaal. Olukorda meie suurimal saarel vahendab Saarte Hääl oma blogis. Laupäeval sünnitas haiglas esimene positiivse koroonaviiruse proovi andnud ema ning selle sünnituse puhul olid rakendatud eriti karmid ohutusmeetmed.

Jüri Ratas eriolukorra juhina tegi nädalavahetusel uue korralduse täiendavate liikumisvabaduse piirangute ja viibimiskeelu kehtestamiseks Covid-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamisel Saaremaa vallas ja Muhu vallas.

Postimehe analüüs

Postimehe analüüs koroonakriisi juhtimise esimesest kahest nädalast näitas, et terviseamet ei olnud mehitatud kriisi juhtimiseks ja ei saanud sellega hakkama. Samas tõsteti positiivselt esile, et sellest on aru saadud ja kaasatud eri valdkondade tippasjatundjaid.

Postimees portreteeris ka eelmise nädala näoks tõusnud kriisistaabi uut meditsiinijuhti Arkadi Popovi, kelle ametisse määramise otsus pani mitu tema kolleegi rahuolevalt käsi hõõruma.

Koroonaviiruspuhang ja selle mahasurumiseks kehtestatud eriolukord tekitab palju küsimusi. Siin on vastused neist kõige levinumatele ja kõige enam tähelepanu vajavatele.

Õpikutõed ja kogemused

Sotsiaalmeedia filtrivabas maailmas levib teatavasti kõiksugust kahtlase väärtusega informatsiooni. Muu hulgas võis veel mõni nädal tagasi vaktsiinivastastest Facebooki-gruppidest lugeda, et enese viiruse vastu kaitsmiseks tuleks vältida linnuliha söömist, kuna viirused pidavat armastama süüa kanade neerupealseid. Tegu on küll äärmusliku näitega, kuid seegi tekst hakkas internetis oma elu elama. Seepärast vaatabki Postimees viirusepuhanguga kaasneva infotulva sees orienteerumiseks veel kord üle n-ö kõige aluseks olevad õpikutõed, et vältida valeuudiste orki sattumist.

Sellest, mida selle viiruse läbipõdemine tähendab, rääkisid Postimehele neli Saaremaal Mullifestivalil käinud ja sealt nakkuse saanud inimest. Nende puhul oli haigus meditsiinilises mõttes küll kerge ehk haiglaravi nad ei vajanud, kuid nende kirjeldused ei jäta kahltust, et tegu on haigusega, mis ei halasta ka noore inimese enesetundele mitte üks raas.

Eriolukorra väljakutsed

Eriolukorra väljakuulutamisest Eestis on möödas kümmekond päeva ja juba on esimesi märke, et inimesed ei jaksa enam koduseinte vahel püsida, kuigi olukord seda nõuab. Kliinilise psühholoogi Anna-Kaisa Oidermaa sõnul läheb ilmselt lähinädalatel paljude jaoks olukord raskemaks, sest esimene elevus või ärevus on möödas.

Praegune aeg on väljakutse nii täiskasvanutele kui ka lastele. Kuidas täita samal ajal lapsevanema, õpetaja ja töötaja rolli, ilma et emotsioonid üle keeks, lapse peale ei karjuks ja halvemal juhul talle laksu ei annaks, räägib lähemalt Lastekaitse Liidu koolitaja, superviisor ja gestaltpühhoterapeut Merit Lage.

Koroonakajad välismaalt

Rootsi on koroonakriisis suhelnud teiste riikidega võrreldes oluliselt leebemalt, mistõttu isegi naaberriigid vaatavad Rootsi otsustele hämminguga. Kui teised riigid kohustavad oma kodanikke reegleid järgima, siis Rootsi võimud lihtsalt soovitavad neist kinni pidada.

Venemaa vastukäiva info osas usaldus eriti puudub ning sealseid sõnumeid ei usaldata.

Vaid kaks nädalat tagasi, kui Leedus oli ainult kaheksa kinnitatud uue koroonaviiruse juhtumit (Eestis samal ajal 128), kõlasid häirekellad: hullem on alles ees! Ja nii ka oli. Nakatunute arv kasvas Leedus plahvatuslikult ja kinnitust sai vana reegel: kriisid toovad meist välja parima, kuid ka halvima.

Euroopa Liit on pidanud kriisi lahendamiseks rekordkoguse videokonverentse, mille käigus on kokku lepitud esimesed abimeetmed.

Hoiame vaimu erksa

Raadioteatri kuuldemänge kuulates saab arvutiekraanist kurnatud silmi puhata ja kujutlusvõimel vabalt lennata lasta, elada kaasa lugudele eesti tippnäitlejate esituses. Postimees pakub oma valiku nähtamatu teatri külluslikust mängukavast. Igal argipäeval aga esitavad NUKU teatri näitlejad teatri Facebooki-lehel otseülekandena väärt lastekirjandust. Valitud teosed on pärit NUKU teatri repertuaarivaramust või teatriga seotud inimese sulest.