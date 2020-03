Põlluaas loodab lisaeelarve esimese lugemise teha sel neljapäeval

«Eeldatavasti võtab valitsus lisaeelarve vastu 1. aprillil (kolmapäeval) ja sellisel juhul teisel kuupäeval ehk neljapäeval saaksid nad selle riigikogu täiendaval istungil üle anda,» rääkis Põlluaas ERRile. Ta avaldas lootust, et juba neljapäeval saaks teha eelnõu esimese lugemise, kus minister tuleb lisaeelarvet pikemalt tutvustama ja vastab parlamendisaadikute küsimustele.

Põlluaas lisas, et kuna riigikogu kodu- ja töökorra seadus ei võimalda kaugtööd ega elektroonilisi töövorme, siis selleks, et parlament oleks otsustusvõimeline, peab see füüsiliselt kokku tulema ning koos peab olema riigikogu liikmete enamus ehk 51 liiget.

Kui esimest lugemist sel neljapäeval ei tule, toimub see Põlluaasa kinnitusel esmaspäeval, kuuendal aprillil.

Samas veel mõned päevad tagasi ütles Põlluaas Delfi Ärilehele, et eriolukorrast hoolimata parlament istungitevabal nädalal kokku ei tule.

Seejärel teatas riigikogu Keskerakonna fraktsioon, et on valmis kogunema erakorraliselt ka istungitevabal nädalal. «Usun, et tänases eriolukorras on riigikogu nõus kokku tulema ning lisaeelarvet kiirendatud korras menetlema, sest kaalul on nii riigi kui ka inimeste heaolu,» sõnas Keskfraktsiooni asejuht Andrei Korobeinik. Eile teatasid sarnasest valmisolekust ka sotsiaaldemokraadid.

Ka Reformierakond teatas täna, et riigikogu peaks koroonaviirusega seotud kriisi lahendamiseks töötama kiirendatud tempos ning lisaeelarve arutamiseks tuleks kokku kutsuda parlamendi täiendav istung veel sel nädalal.

«Eelmisel nädalal andis Martin Helme mõista, et ta on valmis lisaeelarvega kiiresti riigikogu ette tulema. Arvestades, et lisaeelarve vastuvõtmisest sõltub ka Kredexi kriisimeetmete rakendamine, siis tuleb tegutseda kiirelt,» lisas Kallas.