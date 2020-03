Korduma kippuvad küsimused ⟩ Lisameetmed viiruse leviku tõkestamiseks Saaremaal ja Muhumaal

Kas raamatukogud jäävad Saaremaal ja Muhumaal avatuks? Ei, kõik Saaremaa ja Muhumaa raamatukogud peavad olema külastajatele suletud.

Kas inimesed tohivad tööl käia, kui nad ei ole haiged?

Miks oli vaja kehtestada Saaremaal ja Muhumaal lisapiirangud? See oli vajalik eesmärgiga päästa tervis ja elud ning peatada viiruse levik.

Saaremaal on diagnoositud koroonajuhtumite arv (217) 28. märtsi hommiku seisuga peaaegu sama suur kui Tallinnas ja Harjumaal kokku (220). Nende kahe maakonna elanike arv aga erineb ligikaudu 20 korda. Seetõttu on vaja Saaremaad eraldi käsitleda.

Saaremaal on hooldekodus suur nakkuskolle. Nakatuma on hakanud ka elutähtsate teenuste osutajad, mis ohustab nende teenuste edasist pakkumist.

Seepärast otsustas valitsuskomisjon, et Saaremaal ja Muhumaal tuleb varem kehtestatud meetmed selgemini jõustada ja järelevalvet tugevamaks muuta.

Kuidas kontrollitakse liikumispiirangutest kinnipidamist?

Politsei patrullib tänavatel ja jälgib, et inimesed ei koguneks. Lisaks teavitavad politseinikud kõiki liikumispiirangutest ja vajadusest püsida kodus nii palju kui võimalik.

Kui lisapiirangute kehtimise kahel esimesel päeval selgub, et politseil on vaja lisajõude, kaasatakse patrullimisse ka Kaitseliit ja Kaitsevägi.

Kui suur on karistus liikumispiirangu rikkumise eest? Liikumispiirangu rikkumise eest on võimalik määrata sunniraha 2000 eurot.

Kuidas on võimalik karistada ettevõtjat, kes ei täida eriolukorra juhi kehtestatud piiranguid?

Ettevõtjale on võimalik määrata sunniraha kuni 9600 eurot, kui eriolukorra korralduses ei ole märgitud teisiti.

Sunniraha tähendab seda, et ettevõtjale tehakse ettekirjutus. Kui näiteks on avatud kauplus, mis ei tohiks olla avatud, kohustab politsei ettevõtjal kaupluse teatud aja jooksul sulgema. Kui ettevõtja seda korraldust ei täida, siis on võimalik talle määrata sunniraha.