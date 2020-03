Korduma kippuvad küsimused ⟩ Kuidas, keda ja miks testitakse Covid-19 suhtes?

Arvestades eriolukorda oleks Kuressaare haigla pidanud teavitama terviseametit testimispunkti avamisest, sest Kuressaare haigla on üks oluline osa Eesti tervishoiusüsteemist ning abi vajaduse teave liigub läbi Häirekeskuse. Teiste osapoolte teavitamata jätmine tekitas probleeme info liikumises inimeste, häirekeskuse ja teiste tervishoiusüsteemi osaliste vahel.

Tänasel tervishoiu valmisoleku tasemel on ülioluline tegevuste koordineeritus ja eelteavituse toimimine. Terviseameti esindajad on haiglaga neil teemadel rääkinud ja usuvad, et koostöö ja infovahetus sujub edaspidi hästi.

Kui apteeker on välismaalt tulnud ja tugevate haigusümptomitega, siis kuidas töötajat saab testi järjekorda panna, et kaitsta teisi töötajaid ja külastajaid?

Välismaalt tulnud haigussümptomitega inimene peab koju jääma. Tervishoiutöötajate testimise süsteem on hetkel väljatöötamisel.

Kas on mingi võimalus teha tasulist koroonaviiruse testi? Äkki olen juba kergelt läbi põdenud ja nüüd olen teistele ohtlik? Kui ei ole võimalik testida, siis miks?

Hetkel ei ole võimalik tasulist testi teha, valitsus on nii otsustanud, sest testikomplektid võivad ühel hetkel otsa saada. Ilma haigustunnusteta inimeste testimist lihtsalt selleks, et anda neile turvatunne, ei peeta üldiselt otstarbekaks, kuna arvestama peab, et negatiivne tulemus näitab olukorda vaid antud ajahetkel, annaks inimesele nö võltsturvatunde ega pruugi välistada nakatumist.

Sellist juhuvalimi testimist on kavas rakendada vaid nn eesliini töötajate testimiseks, kes võivad nakkust edasi kanda riskirühmade patsientidele. Keskendutakse edaspidi elutähtsate teenuste tagamiseks riskirühmadele, tervishoiutöötajatele ja teistele elutähtsaid teenuseid osutavatele inimestele. Inimene loetakse nakkusohtlikuks 14 päeva alates haigussümptomite ilmnemisest. Tervenemise üle otsustab perearst.

Kas raviarst ja nakkuskliinik otsustavad riskigrupiinimesele Covid-19 testi tegemise vajaduse, kui inimene on viidud nakkushaiglasse ning talle on diagnoositud RS-viirus, kuid tal on ka Covid-19 sümptomid?

Jah.

Tööandja nõuab töötajalt koroonaviiruse testi, perearst testi teha ei taha. Ettevõttes, kuhu töötaja naaseb, on sadu töötajaid. Mida teha?

Tööandja ei saa nõuda testimist. Tööandja peab hindama, kas ta saab võimaldada kaugtööd.

Mida tähendab positiivne ja negatiivne koroonaviiruse testi tulemus?

Kui sind on testitud Sars-CoV-2 suhtes ja test osutub positiivseks, siis on kindel, et sul on Covid-19 haigus.

Kui test on negatiivne, siis jälgi oma tervist edasi 14 päeva või kuni haigussümptomid avalduvad. Negatiivne tulemus ei pruugi tähendada, et sul ei ole SARS-CoV-2 nakkust, vaid tegu võib olla peiteperioodiga ja sel juhul ei näita test positiivset tulemust.

Kas Covid-19 testi negatiivne tulemus tühistab 14-päevase liikumispiirangu nõude?

Ei tühista.

Kui kaua läheb terviseametil aega koroonaviiruse proovide tulemuste teadasaamiseks arvestades proovi võtmise hetkest? Kas inimesele helistatakse ainult juhul kui vastus oli positiivne või igal juhul? Kas see info lisatakse inimese digiloole?