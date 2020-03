Lugeja pilt ja video ⟩ Taevas võib näha erakordselt heledat komeeti

Takis märkis, et komeedil on ka meeletult suur atmosfäär, peaaegu poole Päikese suurune. Komeedi tuum ise on mõne kilomeetri suurune aga maaga kokku põrgates võiks selline komeet hävitada terve kontinendi. Hetkel on komeet Suure Vankri tähtkujus ja kihutab jõudsalt Päikesesüsteemi tsentri poole.