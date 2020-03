Korduma kippuvad küsimused ⟩ Kuidas me elame koroonakriisi üle?

Jah, see on võimalik. Inimesel on võimalik lahkuda saarelt mandrile ja edasi Soome. Tagasi Eestisse saab samuti, kuid saarele teda enam ei lubata.

Kas erivajadusega täiskasvanud lapse (iseseisvalt ei saa hakkama) saab Saaremaa elanikust vanem kaasa võtta Saaremaale, kui laps on Tallinna sissekirjutusega? Kust saab sellekohase kinnituse, et sadamast üle lastakse?

Kui isik kasutab elamiseks mitut elukohta, peaks ta rahvastikuregistrisse kandma teised elukohad lisa-aadressidena. Seda saab teha http://www.rahvastikuregister.ee lehel.

Kinnituse saamiseks tuleb esitada taotlus PPA e-posti aadressile ppa@politsei.ee. Kui PPA taotluse rahuldab, siis kantakse märge vastavasse andmebaasi, kus see on patrullile näha ja loa saamisest teavitatakse ka taotlejat.

Kas Saaremaalt mandrile minnes peab mandril 2 nädalat kodus püsima?

Ei pea, kui ei ole koroonaviiruse haigega kokku puutunud. Kui on ükskõik millised haigusnähud (Covid-19, gripp, külmetus, kõhuviirus vms), siis tuleb püsida kodus ja ennast ravida olenemata sellest, kus viibitakse.

Kas on võimalik liikuda saarelt mandrile, kui on vaja kaupa vedada?

Jah, kui tegemist on ametliku kaubaveoga. Sõidukis peaks olema võimalikult vähe inimesi.

Kas Saaremaalt Hiiumaale sõites jään 14 päevaks karantiini?

Ei. 14-päevane kodus püsimise nõue kehtib vaid haigetele ja välismaalt tulnutele.

Kui inimesel on kaks elamist – üks saarel ja teine mandril, siis kas on võimalik minna saarele ja sinna jääda?

Jah.

Kui on kaks kodu, üks mandril, teine saartel (näiteks Tallinnas ja Saaremaal). Sissekirjutuse muutmine ei ole kiiresti võimalik, kuna vajab KOVi kinnitust. Millised on võimalused siiski saarele pääseda ja millised on piirangud?

Saartele liikumist kontrollivad politseiametnikud rahvastikuregistri andmete alusel. Kui isik kasutab elamiseks mitut elukohta, peaks ta rahvastikuregistrisse kandma teised elukohad lisa- aadressidena. Seda saab teha http://www.rahvastikuregister.ee lehel. Eriloa saamiseks tuleb esitada taotlus PPA e-posti aadressile ppa@politsei.ee. Kui PPA taotluse rahuldab, siis kantakse märge vastavasse andmebaasi, kus see on patrullile näha ja loa saamisest teavitatakse ka taotlejat.

Pere elab Tallinnas, ühel pereliikmel on sissekirjutus saare koju. Kas teistel pereliikmetel on lubatud temaga koos oma teise koju minna või on see välistatud?

Saartele liikumist kontrollivad politseiametnikud rahvastikuregistri andmete alusel. See nõue kehtib kõigi pereliikmete kohta, sest liikumispiirangu eesmärgiks on takistada viiruse levikut. Kui isik kasutab elamiseks mitut elukohta, peaks ta rahvastikuregistrisse kandma teised elukohad lisa-aadressidena. Seda saab teha http://www.rahvastikuregister.ee lehel.