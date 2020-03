EL koostas nimekirja liikumisvabadust vajavatest töötajatest

Osa takistusi EL-i sisepiiride ületamisel on bloki survel viimasel nädalal leevenenud, eriti puudutab see toiduainete ja muude hädavajalike kaupade vedusid. Karantiini- ja liikumispiirangute erinevused bloki riikides on muutnud ebaselgeks, milliste elualade töötajatel ja millistel tingimustel on lubatud piire ületada. EL-i koostatud nimekiri on soovituslik.