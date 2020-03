VIDEO ⟩ Kersti Kaljulaid: inimesed peavad üldiselt liikumispiirangutest kinni

Kaljulaidi sõnul tuli jutuks ka üldine õiguskord. «Kuigi politsei on ennast praegu pättide püüdmiselt osaliselt ümber häälestanud viiruse leviku tõkestamisele, ei katke ka eriolukorra ajal vajadus kaitsta ühiskonna nõrgemaid ja haavatavamaid. Lähisuhtevägivald on paraku nähtus, mis praegusel ajal ilmselt mitte ei vähene, vaid võib suureneda – eriti olukorras, kus märkajaid ja märkuandjaid on vähem. Seetõttu panen inimestele endiselt südamele, et neid juhtumeid ei tohi ka praegusel ajal unustada või maha salata – politsei pole lõpetanud nendega tegelemist. Hoolime ja märkame,» kirjutas president.