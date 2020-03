Video ja blogi ⟩ Dr Popov: intensiivravi voodikohtade hõive on hetkel tunduvalt madalam kui tavaolukorras

«Tänase seisuga on hospitaliseeritud 91 inimest. Momendil on hea uudis, et juhitaval hingamisel olevate patsientide arv ei ole tõusnud. Intensiivravi osakondade voodikohtade täituvus on hetkel 40%, mis on parem kui tavaolukorras. Tavaliselt on see ca 80%,» selgitas hädaolukorra meditsiinijuht dr Popov.

Saaremaa olukorra leevendamiseks püstitatakse sinna kaitseväe välihaigla, mis peaks alustama tööd neljapäevast. «Oleme käivitanud kaitseväe konteinerhaigla protsessi ning ettevalmistustööd käivad. Hetkel peame läbirääkimisi personali värbamiseks. Räägime meedikutest - õdedest ja arstidest. Prognoosi järgi alustab kaitseväe konteinerhaigla tööd neljapäevast ja vaatame jooksvalt, millist funktsiooni see täitma hakkab. Üksuse tööd hakkab koordineerima Kuressaare haigla. Tööle tulevate inimestega tehakse vastavad lepingud ja nad majutatakse Kuressaare hotellidesse. Välihaigla juhtumid jäävad statistiliselt Kuressaare haigla juhtudeks,» selgitas dr Popov.

Jätkuvalt on Eestis kriitiline seis isikukaitsevahenditega. «Ootame lennukit isikukaitsevahenditega homseks. Lootsime seda juba tänaseks, aga viimase info järgi tuleb see homme. Kahjuks pole selles maailmas midagi kindlat,» tõdes hädaolukorra meditsiinijuht.

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets kinnitas, et distantsõpe Eestis toimib. «Oleme haridus- ja teadusministeeriumis läbi helistanud pea kõik Eesti omavalitused ja üldhariduskoolid. Oleme saanud kinnitust, et Eesti koolid olid distantsõppeks valmis ja üldiselt on õpetajad ja õpilased uue õppevormiga harjunud.

Laidmets kinnitas üle, et eksamid ja tasemetööd lükkuvad edasi. «Eksameid pole võimalik korraldada enne liikumispiirangute kadumist. Hetkel töötame selles teadmises, et eriolukord lõppeb 1. mail ja eksamid lükkuvad edasi. Eile tegi koolijuhtide ühendus ettepaneku eksamid üldse ära jätta. Hetkel pole seda seadusest tulenevalt võimalik teha. Aga oleme ettevalmistanud eelnõu, mis sätestab suurema paindlikkuse eksamite korralduses,» selgitas kantsler.

Terviseameti kriisistaabi hoolekande juht Triin Raag kinnitas, et Eestis on koroonaviirus jõudnud nelja hooldekodusse. «Meil on neljas hooldekodus Covid-19sse nakatunud inimesed. Osad haigestunud viibivad hooldekodudes, osad on hospitaliseeritud. Saatsime veel eile hooldekodudele täiendatud juhised, kuidas isolatsiooni läbi viia. Need on rangelt soovituslikult ja me väga ootame, et neid täidetaks.