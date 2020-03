Tähtis teada ⟩ Keskpäevane kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

745 ametlikult nakatunut

Tänahommikuse seisuga on Eestis on diagnoosi saanud 745 inimest ning viiruse tõttu on surnud neli inimest – viimane ööpäev tõi juurde ühe surma ja 30 uut positiivset testitulemust. Haiglaravil on praegu 91 inimest, kellest intensiivravi vajab 13. Tervenenud on 26 eestimaalast.

Olukord piiri taga

Üleilmses kaitsemaskinappuses leidsid leedukad nutika lahenduse ja hakkasid neid maske 3D-printeritega ise tootma. Kampaaniaga on ühinenud 54 Leedu raamatukogu, kes varustavad näokatetega lähikonna terviseasutusi. Leedus on tänase seisuga tuvastatud 533 Covid-19 nakkuse juhtu, neist 61 arstidel. Seitse inimest on saanud terveks ja seitse surnud.

Meie lõunanaabritel aga on kõneaineks koduõpperežiim koolides. Läti haridusminister ei välista, et klassiõpe enne sügist ei taastugi ja et osa õpilasi jätab eksamid sooritamata. Minister pidas vajalikuks rõhutada, et Läti ei tahaks eeskuju võtta Maltalt, kus tühistati tänavune õppetöö täielikult ja alates kuuendast klassist jäetakse kõik õpilased istuma.

Nakatumine kestab endiselt ka Itaalias ja surmasid aina lisandub, kuigi võimud räägivad juba optimistlikult, et peagi see trend pöördub. Lõuna-Itaalias, kus on juba hätta sattunud paljud varimajandusest sõltunud pered, on valdavaks hirm ja järjest sagenevad röövid.

Kuigi tähelepanu on liikunud uue koroonaviiruse pandeemia keskmes olevatele Lääne-Euroopale ja Põhja-Ameerikale, ei ole Covid-19 epideemia Aasias ja Vaikse ookeani piirkonnas veel kaugeltki läbi saanud, hoiatab Maailma Terviseorganisatsioon WHO.

Tervis ja töö

Eesti perearstidel on tulnud kogu oma töö ümber korraldada ning samal ajal end kursis hoida pidevalt uuenevate juhistega, millest mõned on tulnud isegi öösel kell kaks. Paljud perearstid on hädas nendega, kelle on tööandja koju saatnud seetõttu, et tööd ei ole pakkuda ning kes seepeale võtavad haiguslehe. Aga arstidel on rääkida ka liigutavaid lugusid – näiteks tõi üks patsient oma perearstile respiraatoreid.

Haigekassa annab ülevaate sellest, millise haigusseisundi korral saab praegu vältimatut hambaravi ja töötukassa selgitab, kas riskigruppi kuulumine on piisav põhjus, et töölt koju jääda, samas kui tööandjal on inimesele tööd anda?

Turismindust tabanud raskustest on palju juttu olnud. Nüüd tuli radikaalsete ettepanekutega valitsusele välja spaaliit. Nende sektoris on käive langenud sada protsenti ning kui kriis ükskord taandub, siis pakuvad nad, et taastumiseks kulub kuni kaks aastat.

Samas on ka ettevõtteid, kes on leidnud kriisis uue hingamise. Näiteks perefirma Matsimoka, mis valmistab lihatooteid. Nad kaasasid vaid kolme päevaga ühisrahastusplatvormilt 200 000 eurot, et keset suurt kriisi investeerida ja viia ellu oma kasvuplaanid.

