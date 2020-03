Haridusministeerium ärgitab koole loobuma numbrilisest hindamisest

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri sõnul distantsõpe Eestis toimib. «Oleme ministeeriumis läbi helistanud kõik Eesti omavalitused ja pea kõik üldhariduskoolid. Oleme saanud kinnitust, et Eesti koolid olid distantsõppeks valmis ja üldiselt on õpetajad ja õpilased uue õppevormiga harjunud. Kõige suuremaks väljakutseks on see ilmselt lastevanematele.»