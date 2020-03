Haridusministeerium: kevadvaheaeg ära ei jää

Kevadvaheaeg on ministeeriumi hinnangul vajalik eriolukorrast tekkinud pinge leevendamiseks. «Näeme kindlasti vajadust aprilli koolivaheaja toimumiseks, sest pinge õpetajatel ja õpilastel on praegu palju suurem. Aga kindlasti ei tähenda see seda, et kõik lähevad välja sotsialiseeruma. Eesmärk on lihtsalt kodusest õppetööst puhata,» selgitas 2019. aasta alguses ametisse asunud kantsler.