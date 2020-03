Fotod ja video ⟩ Noorsportlased läksid mupole vabatahtlikena appi

«Seoses eriolukorraga on meil lisandunud tööülesandeid ning patrullide koormus on tõusnud. Seetõttu oli abi teretulnud ja võtsime noorsportlaste abikäe hea meelega vastu,» ütles munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere. «Tegemist on heas füüsilises vormis olevate noorte inimestega, enamasti linna erinevatest jalg- ja korvpalliklubidest. Selliseid tugevaid noori oleks meil igapäevatöös endalgi väga vaja».

Toompere sõnul oli täna tegemist proovipäevaga, mil sportlased käisid kaasas piirkonnainspektorite, välijuhi ja patrulliga. Valdavalt käidi kontrollimas suletud spordiplatse ja mänguväljakuid, mida Tallinnas on üle kolmesaja.

Kell kolm päeval tehti mupo peamajas päevast kokkuvõtteid. «Hea meel on tõdeda, et kõik kohalolnud noored otsustasid vabatahtliku tööga jätkata. Üks jalgpalliklubi noortejuht lubas veelgi oma klubi vabatahtlikke kaasata. Eks see ole ka silmaringi avardamine – noored näevad, milliste probleemidega korrakaitsjatel igapäevaselt tegeleda tuleb,» ütles Toompere. «Näeb ka elu pahupoolt ja ka seda, millega noored nädalavahetusel tegelevad. Täna mingeid rikkumisi mänguväljakutel ei avastatud ja seegi on hea märk – inimestele on selgeks saamas olukorra tõsidus. Tundub, et eriolukorra nõuetest hakkab kinni pidama järjest rohkem linnakodanikke».