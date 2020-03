LÜHIÜLEVAADE: koroonaviiruse arenguid erinevates riikides 31.03

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID: Dubai kehtestas riigi esimese täieliku liikumiskeelu kvartalis, kus asuvad emiraadi kuulsad kulla- ja vürtsiturud, et desinfitseerida see tavaliselt äärmiselt rahvarohke ala.

AUSTRAALIA: Teatas, et koroonaviiruse juhtumite arv on järjepudevalt kahanenud. Samas hoiatavad ametnikud ja eksperdid liiga ruttu kergendatult hingamise eest, rõhutades, et rangete sotsiaalse distantseerumise meetmetega tuleb jätkata.