Keskerakonna toetus tõusis kõrgeimale tasemele pärast valimisi

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 30, Keskerakonda 26,1 ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 16,6 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Tulemused näitavad kahe viimasel ajal püsinud trendi jätkumist - Reformierakond kaotab ning Keskerakond kasvatab toetust. Kahe kõige populaarsema erakonna vahe on nüüd 3,9 protsenti ning praegusest väiksem oli see viimati eelmise aasta veebruaris.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 8,2, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 8,1 ning Isamaa 5,6 protsendga. Isamaa toetus pole Norstati küsitlustes alates 2019. aasta jaanuarist veel nii madalal tasemel olnud.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 48,3 ja opositsioonierakondi 38,1 protsenti vastajatest. Praeguse valitsuskoalitsiooni toetus pole ametisoleku ajal olnud kordagi nii kõrge ning opositsiooni toetus sama aja jooksul nii madal.

Politoloog Martin Mölderi sõnul tegi Keskerakonna toetus pärast eriolukorra kehtestamist hüppe ning osalt on see näha viimase nelja nädala jooksul tehtud küsitlustes.

«Ebakindlas olukorras hindavad valijad seda, et valitsus on võtnud otsustavaid samme viiruse leviku tõkestamiseks. Keskerakond on viimastel nädalatel oma toeust märgatavalt kasvatanud eriti Tallinnas, naiste ning vanemate ja vähem teenivate inimeste hulgas. Tõenäoliselt näme ka järgmisel nädalal Keskerakonna toetuse kerget kasvu kasvu, kuna järgmise nädala tulemused näitvad erakondade toetust eriolukorra kehtestamisest alates,» märkis ta.

«Samal ajal jätkub juba eelmise aasta augustis alanud Reformierakonna toetuse langus, mis on ilmselt suuresti seletatav läbi selle, et paljud valimiseelistuseta valijad, kes hakkasid valimistele jägnenud ajal Reformierakonnale toeust avaldama, on sellest loobumas. On tõenäoline, et nende kahe trendi tulemusena Keskerakonna ja Reformierakonna toetus lähiajal võrdsustub või jõuab sellele väga lähedale. Samas on koroonaviiruse kriisi kriitilisemad hetked alles ees ning kõigi tähelepanu sellel, kuidas valitsus sellega hakkama saab,» ütles Mölder.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9 protsenti.