VIDEO JA BLOGI ⟩ Saaremaale saadetud meeskond komplekteeriti vabatahtlikkuse alusel

Dr Ahti Varblane selgitas, et perioodil 31 märts kuni 1 aprill tehti 1952 testi, millest 34 osutusid positiivseks. Eestis on praeguseks 779 koroonaviiruse positiivse proovi andjaid.

Öösel liikus välihaigla Saaremaale ja see on disainitud Eestis. Põhieesmärk on sellel sõjaajal abivajajatele ravi osutamiseks. Sealsed meedikud on reservväelased ja teised meditsiinitöötajad üle Eesti. Komplekteeritud meeskond saadeti sinna vabatahtlikkuse alusel.

Katrin Reinhold avas testimise tagamaid. Varasemalt saadi testitulemusi ainult Terviseameti laborist. Oluline on aru saada, et testide läbiviimise suurenemise juures kasvas laborite hulk ja kanti ka tulemusi tagantjärgi. Tänase seisuga reaalajas ilmub testimise tulemus tervise infosüsteemi.

Sten-Andreas Ehrlich rääkis, et töötuna on arvele kantud pühapäevase seisuga 40125 inimest ja eelmisel nädalal lisandus sellele numbrile 2054 isikut. Tööturg on kiires muutumises ja seda pigem halvemuse suunas. Praegu on põhiline tegevus töötasu hüvitise väljamaksmise valmisoleku tagamine ja hetkel on läinud kõik plaanipäraselt.