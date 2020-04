Tallinn tuli välja kuni 4-miljonise ettevõtjate abipaketiga

Linnavalitsus kiitis kolmapäevasel istungil heaks linna ettevõtlusvaldkonna abimeetmed eriolukorraga kaasneva negatiivse mõju leevendamiseks. Abimeetmed on suunatud esmajärgus ettevõtjatele, kes on linnaga lepingulistes suhetes või avaldavad mõju kohaliku omavalitsuse tegevusele.

«Eriolukorra, liikumispiirangute ja paljude linlaste sissetulekute vähenemise tõttu on ettevõtjad loomulikult keerulises olukorras. Reaalsus on see, et elu jäi seisma ja olukord on ettevõtjate jaoks šokeeriv. Pakume välja meetmed eelkõige linna partneriteks olevatele ettevõtetele, mis parandaks nende rahavooge, leevendaks koormust ja aitaks kriisist välja tulla,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart pressiteates,