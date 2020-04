Välisministeerium: veel 136 eestlast sooviksid võimalikult kiiresti naasta

«Reisivõimalused on äärmiselt piiratud. Enamik regulaarseid liinilende on töö lõpetanud, jäänud on üksikud Euroopa Liidu liikmesriikide korraldatud erilennud. Ka erilennule tuleb registreerida ja soetada pilet,» selgitab välsiministeerium.

Kuni laevaliikluse peatamise otsuse jõustumiseni kehtivad Soomes varem antud piiriületuseeskirjad: kui Eestisse jõudmiseks on Eesti kodanikul või kolmanda riigi kodanikul, kellel kehtiv Eesti elamisluba, ainus võimalus tulla läbi Helsingi, siis ei tehta selleks Soome piirivalve poolt takistusi. Sellest on informeeritud ka lennufirmasid. Lennufirmadel on õigus jätta lennult maha isik, kes võib ohustada enda või teiste tervist või turvalisust. Helsingi lennujaamas on rakendatud täiendavaid kontrollimeetmeid: kõigil välismaalt Soome saabuvatel inimestel palutakse enne piiriületust täita ankeet ja seda kontrollib piirivalveametnik. Soome Uusimaa maakonna piiride ületamise liikumispiirangud kestavad kuni 19. aprillini. Transiidi eesmärgil on võimalik Uusimaa maakonda siseneda (näiteks Turu sadamast Helsingisse), aga palume võtta kaasa tõendina laevapilet, mis kinnitab, et Eesti on lõppsihtpunkt.