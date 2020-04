GRAAFIKUD ⟩ Covid-19 lähinaabrite juures 01.04.: Leedu keelab lennu- ja laevareisid

Soome

Kinnitatud juhtumeid: 1446

Uusi juhtumeid: 28

Tervenenuid: 10

Surmasid: 17

Uusi surmajuhtumeid: 0

Teste: üle 24 600

Soome valitsus märkis tänasel pressikonverentsil, et koroonaviiruse vastased meetmed on andnud häid tulemusi ja nakatumiste arvu on suudetud hoida kardetust madalamana.

Soome suurendab veelgi koroonaviiruse testimist, ütles pere- ja põhiteenuste minister Krista Kiuru. Tema sõnul võib testimise võimekus lähiajal kahekordistuda ning kui lisandub uusi partnereid, siis kolmekordistuda. Hetkel võetakse 2500 koroonaproovi päevas.

Ministri sõnul otsitakse testimisvõimekuse tõstmiseks partnereid ülikoolidest ja eraettevõtete hulgast nii Soomest kui välismaalt. Partnereid otsitakse ka Aasiast, kuid täpsemat infot Kiuru pressikonverentsil veel ei andnud.

Kiuru rõhutas, et Soome viirusega võitlemise strateegia osaks on testimine, avastamine ja ravi. Kui proovide tulemused selguvad, on vaja üles leida nakkusahelad ning teha isolatsiooni otsused, algfaasis tuleb tagada ka see, et inimestel on piisavalt kaitsevahendeid.

Kiuru sõnul suurendatakse testimisvõimekust selliselt, et kõik, kel testimist vaja on, saavad seda sõltumata nende geograafilisest asukohast ka teha. Kiuru sõnul peab edendama elanikkonna võrdseid võimalusi.

Lisaks haigetele patsientidele on Kiuru sõnul aktikehade testimine strateegiliselt oluline info. Selle põhjal on võimalik teada saada, kes on juba viirussesse nakatunud ilma sümptomiteta ja võimalik, et ise seda teadmata.

Tervishoiu- ja sotsiaalameti juhataja Mika Salminen rõhutas antikehade usaldusväärsuse tähtsust. Tema sõnul on Euroopas turule toodud tooted, mille usaldusväärsus on halb ning need on läinud otse prügikasti. Sellisesse olukorda Soome jõuda ei soovi.

Salminen ütles, et THL koostöös ülikoolidega alustab järgmisel nädalal projektiga, mille raames tehakse kodanikele antikehade teste.

Soome valitsus teatas esmaspäeval, et pikendab koroonaviiruse tõttu seatud eriolukorra piiranguid kuu võrra 13. maini. Algselt pidid piirangud kehtima 13. aprillini. Ühtlasi meetmeid mõnevõrra karmistatakse. Koolides jätkub kaugõpe interneti vahendusel vähemalt mai keskpaigani.

«Uusimaa maakonna piiril jätkuvad liikumispiirangud 19. aprillini. Massiürituste ja restoranide osas kehtivad piirangud 31. maini,» ütles peaminister Sanna Marin.

Läti

Kinnitatud juhtumeid: 446

Uusi juhtumeid: 448

Tervenenuid: 1

Teste: 15 810

Viimase ööpäevaga tuvastati Lätis 48 uut koroonaviiruse juhtu, kokku on nakatunud 446 inimest.

Covid-19 proovid võeti 1003 inimeselt, kokku on neid praeguseks andnud 15 810 inimest.

Koroonaviirus Covid-19 tuvastati ka Läti politsei töötajatel, ütles BNS-ile politsei pressiesindaja Elina Priedite. Ta ei täpsustanud nakatunute hulka, kuid ütles, et tegemist on üksikjuhtudega. Nakatunud paigutati karantiini, nendega suhelnud isikud kohustatakse tavapäraselt kaheks nädalaks isoleeruma.

Covid-19 on tuvastatud ka teistel teenistustel, nt 26 meditsiinitöötajal – arstil, õel ja autojuhil. Nakkuse on saanud ka kaks Läti ja kaks NATO sõdurit.

Eile teatati COVID-19 tuvastamisest vähemalt 27 Sinise Risti varjupaiga asukal ja töötajal Riias. Haigestunud on ka 26 meditsiinitöötajat.

Tänaseks on Lätis haiglasse viidud 28 nakatunut, kellest kolm on raskes seisus.