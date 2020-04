Paet: inimõigusi rikutakse maailmas ka epideemia ajal

«Võitlus koroonaviiruse levikuga on praegu küll esmatähtsal kohal, kuid ELi välispoliitika ei tohi unarusse jääda. Möödunud aasta detsembris kohtusid ELi välisministrid ning tegid otsuse alustamaks tööd ELi Magnitsky seaduse loomisega,» ütles Paet. «Tegemist on inimõiguste rikkujate vastase ELi sanktsioonirežiimiga ning on oluline, et Euroopa välisteenistus tõstaks tempot, et kokku leppida seaduse üksikasjades. Inimõigusi rikutakse maailmas ka epideemia ajal ning seetõttu ei tohi seaduse kehtestamine unarusse jääda,» lisas Paet.