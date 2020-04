OTSEPILT JA BLOGI ⟩ Valitsus annab ülevaate koroonakriisi lisaeelarvest

2020. aasta lisaeelarve arutelud kestsid eile hilisõhtuni. Lisaeelarve eesmärgiks on koroonaviiruse pandeemiast tingitud majandus- ja tervisekriisis turgutada majandust ja tööturgu. Seaduste muutmiseks on vaja riigikogu heakskiitu. Et asjaga on kiire, annab valitsus lisaeelarve eelnõu ning sellega seotud seaduste muutmise eelnõu üle riigikogule täna. Praeguse ajakava järgi peaks riigikogu seaduse vastu võtma aprilli keskpaigaks.

«Riik peab kujunenud olukorras pingutama, et säilitada meie inimestele sissetulekud ja töökohad ning hoida ära siinsete ettevõtete pankrotid, leevendades kogu maailmas kehtestatud rangete piirangute mõju,» ütles peaminister Jüri Ratas eile pärast valitsuskabineti arutelusid.

Lisaeelarve aluseks on rahandusministeeriumi täpsustatud majandusprognoos, mis näeb tänavuseks ette majanduslangust kuni kaheksa protsenti, kui valitsus lisameetmeid ei kehtesta. Endiselt tuleb silmas pidada, et prognoosi usalduspiirid on laiad, kuna olukord muutub kiiresti.

«Värske prognoos on uuendatud majanduskeskkonna ja liikumispiirangute mõjuga, kuid ei sisalda valitsuse meetmeid,» ütles rahandusminister Martin Helme. «Riigi eesmärk erinevate toetusmeetmete näol majandusse panustamisel on prognoosis toodud majanduslanguse vähendamine. Töötame selle nimel, et meetmed võimalikult kiiresti käivitada,» toonitas Helme.

Lisaeelarvega eraldatakse raha valitsuskabinetis 19. märtsil vastu võetud majandusmeetmete paketi elluviimiseks ning see sisaldab ettevõtete toetamist KredExi, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse kaudu, Eesti Töötukassa tööturu toetust, haigushüvitisi, maksualaseid soodustusi. Lisaks käsitleb see pikema mõjuga meetmeid: maksuvõla ajatamist, kogumispensioni II samba sissemakse ajutist peatamist, aktsiisilangetusi ning ka ärajäetud kultuuri- ja spordiürituste otseste kulude ja saamata jäänud tulude osalist kompenseerimist. Samuti toetatakse lisaeelarves kohalikke omavalitsusi, ehitussektorit, teedeehitust, IT-valdkonda, haridus- ja teadusvaldkonda ning teisi eriolukorraga seotud meetmeid ja erakorralisi kulusid.