Fotod ⟩ Vene saatkond laseb pronkssõduri läikima lüüa

Aial olevalt sildilt võib lugeda, et tööde tellijaks on Venemaa Föderatsiooni suursaatkond Eestis ning et tööd olevat kooskõlastatud Eesti Sõjamuuseumiga, mille haldusalasse kalmistu kuulub.

«Meie poole pöördus üks firma sooviga monument suure püha eel läikima lüüa. Tänavu täitub ju 75 aastat Venemaa suurest võidust. Nad küsisid, kas meil on monumendi korrastamiseks mingeid erilisi plaane. Me ütlesime, et kavas on tavapärane puhastus. Siis nad ütlesid, et tahavad Vene saatkonna tellimusel monumenti rohkem puhastada. Meie jaoks oli see juba piisavalt puhas. Nad küsisid loa nii Tallinna muinsuskaitse osakonnalt kui meilt ja nüüd tegutsevad seal,» rääkis Eesti Sõjamuuseumi nõunik Peep Reisser.