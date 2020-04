Haiglad võtavad paari nädala jooksul kasutusele senisest kiiremad testid

Selle meetodi probleemiks on aeglus, mis paneb keerukasse olukorda just aegkriitilisi uuringuid tegevad haiglate laborid. Üheksa Eesti haigla laboris olemasolevad nn POCT (Point-of-Care Testing) seadmed viiruse RNA määramiseks võimaldavad analüüsida proove väikses mahus, kuid saada tulemuse kuni tunni jooksul. Teste oodatakse haiglatesse paari nädala pärast.

«Kiiremad RNA testid sobivad kasutamiseks haiglates EMO patsientide testimiseks triaaži käigus, et tuvastada, kas inimene kannab haigustekitajat. Nii on võimalik hospitaliseerimisel kiiresti eraldada COVID-19 positiivsed ja negatiivsed patsiendid. Testid võetakse esimesel võimalusel kasutusele haiglates, kus see võimekus on olemas,» ütles terviseameti peadirektori asetäitja Jelena Tomassova. «Rõhutan, et kiiremad testid on mõeldud vaid haiglates kasutamiseks ja neid ei ole võimalik inimestel kasutada kodus.»