Miks puuke tõrjuda?

Kõige levinumaks haiguseks meie regioonis on borrelioos. Borrelioosi võivad haigestuda nii inimesed kui koerad, kassidel esineb kliinilist haigestumist harva. Inimesed on borrelioosi suhtes tundlikud ning nakatumisele võib järgneda haigestumine. Samuti võib borrelioos kulgeda raskelt koertel. Väga oluline on teada, et need lemmikloomad kes on borrelioosi nakatunud, kuid kes kliiniliselt ei haigestu, on patogeeni kandjateks ning aitavad puukidel haigustekitajaid levitada. Lemmikloomad on reservuaariks paljudele puugiliikidele ning suurendavad oluliselt kontakti puukide ja inimeste vahel, tõstes nii ka nakatumise riski. Seega ei tohi kindlasti alahinnata puugitõrje vajalikkust koertel ja kassidel.