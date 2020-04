Eksperdid Valgele Majale: koroonaviirus võib levida rääkimise või hingamise teel

«Kuigi praegused uuringud on piiratud, näitavad saadaolevate uuringute tulemused järjepidevalt viiruse levikut aerosoolidena tavapärase hingamistegevuse ajal,» märgiti USA riikliku teaduste akadeemia kirjas Valgele Majale.

Kirja autor ja teaduste akadeemia komisjoni juht Dr. Harvey Fineberg märkis CNNile, et tema hakkab toidupoodi külastades näomaski kandma.

«Ma ei hakka kandma kirurgimaski, sest neid vajavad raviarstid,» lausus Fineberg, kes on ka endine Harvardi tervishoiukõrgkooli dekaan. «Aga mul on kena western-stiilis rätt, mida ma võiks kanda. Või kootud näomaski. Mul on mõned päris kenad võimalused.»