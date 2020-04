Tähtis teada ⟩ Keskpäevane kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

961 ametlikult nakatunut

Eestis on tänaseks diagnoositud 961 koroonaviirusesse nakatumist. Covid-19 viiruse tõttu on surnud 12 inimest, kellest kümme oli haiglas ja kaks hooldekodus. Kokku on meil tehtud 18 290 testi, millest 5% on osutunud positiivseks. Meie suurimas kriisikoldes Saaremaal on kinnitatud positiivseid koroonaproove 359.

Löögi alla on sattunud mitu hooldekodu. Lisaks Saaremaa hooldekodule teatas täna Põhja-Pärnumaal asuv Halinga turvakodu, et kolmel kliendil ja ühel töötajal tuvastati koroonaviirus. Kuidas viirus sellesse hooldekodusse jõudis, ei oska mitte keegi öelda. Töötajal, kellel viirus diagnoositi ei olnud ühtegi sümptomit ja tema enesetunne oli hea.

Olukord piiri taga

Täna teatas esimesest koroonasurmast Läti, kus on diagnoositud 493 uude koroonaviirusesse haigestunut.

Venemaal kogub koroonaviiruse epideemia tuure: nakatanuid on endiselt suhteliselt vähe, kuid kasvutempo on viimastel päevadel olnud üks kiiremaid maailmas. Putin on siiani keeldunud Venemaal eriolukorda kehtestamast, kuna kardab, et see mõjuks halvasti tema viimastel aastatel niigi langenud populaarsusele. Venemaal on välja kuulutatud üleriigiline puhkus alates sellest esmaspäevast kuni aprilli lõpuni ja kõik elanikud peavad püsima isolatsioonis.

Müsteerium jätkub Hiinas, kus Wuhani elanike sõnul võib surmade arv olla üle kümne korra ametlikest numbritest suurem. Kohalike teatel on seitse Wuhani piirkonna krematooriumi hakanud karantiini lõpust iga päev tagastama 500 urni surnute säilmetega, mis teeb kokku 3500 urni päevas. Ametlike andmete kohaselt aga suri Wuhani piirkonnas Covid-19 tagajärjel veidi üle 2500 inimese.

Ikka veel tundmatu viirus

Eile jõudis Hiinast Tallinnasse 2,6 miljonit isikukaitsevahendit. Lisaks 1,5 miljonile maskile jõudis kohale 30 000 FFP2 respiraatorit, 20 000 kitlit, 5000 paari kaitseprille ja 500 000 paari nitriilkindaid.

Mida teeb koroonaviirus inimese kehas ja millised on haiguse kujunemise etapid? Postimees joonistab selle graafiliselt välja. Teada on see, et kui uus koroonaviirus jõuab hingamisteedesse, ei ole seda alguses tunda. Tunda on nakkust alles siis, kui viirus on organismis piisavalt paljunenud ning on tekkinud sellega võitlev põletik. Enamasti algavad sümptomid viis päeva pärast nakatumist. Enamik inimesi pääseb kergete sümptomitega, kuid seda, miks osal haigus pikeneb ja muutub tõsisemaks, selgitab Tartu ülikooli kliinikumi kriisikomisjoni juht Joel Starkopf.

Sageli räägitakse selle viiruse puhul lõhna- ja maitsetaju häiretest ehk anosmiast. Lõuna-Korea andmeil esineb anosmia 30 protsendil, Saksamaa andmetel kahel kolmandikul positiivse koroonatestiga isikutest. Maailma Terviseorganisatsioon WHO leiab aga siiski, et on veel liiga vähe andmeid, et lugeda anosmia tõestatuks Covid-19 sümptomiks.

