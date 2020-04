Tallinn leevendas eriolukorra ajaks Pargi ja Reisi parklate kasutustingimusi

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul otsustas Tallinna linn anda rohelise tule sõidukiomanikele parkla kasutamiseks. «Tõstsime üles tõkkepuud ning Pargi ja reisi parklad on eriolukorra ajal tasuta avatud parkimiseks,» rääkis Novikov.

Küll aga pani abilinnapea autoomanikele südamele, et muudatus ei ole mõeldud pikemaajaliseks parkimiseks. «Muudatuse järel ei soovi me kindlasti näha Pargi ja Reisi parklates sõidukeid, mis seisavad parklates pikemat aega. Seetõttu on parkimise võimalus ajaliselt piiratud,» lausus Novikov.