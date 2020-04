Elisa ja MindTitani analüüs: 70% inimestest püsib eriolukorra ajal pigem kodus

Elisa telekomiteenuste valdkonna juhi Mailiis Ploomanni sõnul selgus analüüsist, et kui vaadata Eestit tervikuna, siis enne eriolukorra kehtestamist püsis valdava osa ajast kodus veidi üle poole rahvastikust ehk 56 protsenti ning kohe pärast eriolukorra kehtestamist kasvas see näitaja 70 protsendile.

«Kuna meie kõigi ühine soov on eriolukorras võimalikult kiiresti väljuda, on enam kui oluline järgmiste nädalate jooksul ühiselt veel koduseinte vahel püsida, kommenteeris Ploomann.

Tulemuste puhul kasutatakse sõna «kodu» ja räägitakse «kodus viibitud ajast». Oluline on välja tuua, et tegemist on arvutusliku asukohaga, kus viibivad erinevad andmepunktid kõige sagedamini öösiti. «Kas see on reaalselt ka kodu või mitte, me ei tea,» selgitas MindTitani tegevjuht Kristjan Jansons. «Tulenevalt sellest punktist võrdleme, kui suur osa päevast veedeti samas asukohas või mujal.»