Koroonaviirusesse nakatunuid kahekümnes hooldekodus

Sotsiaalministeeriumi kohaliku omavalitsuse teenuste ja toetuste poliitika juht ning terviseameti kriisistaabi hoolekande juht Triin Raag nimetas viiruse hooldekodudesse jõudmist paratamatuseks.

«Hooldekodu on osa ühiskonnast. Kui maakonnas on juba laialdane Covid-19 levik, siis jõuab see mingil moel ka asutustesse,» ütles Raag ja lisas, et arvatavasti jõuab viirus ka teistesse hooldekodudesse.

Hooldekodud, millest on leitud koroonaviirus: Iru Hooldekodu Alutaguse Hoolekeskus SA Tammiste Hooldekodu Kuressaare Haigla SA hooldekodu Narva Sotsiaaltöökeskuse hooldekodu MTÜ Paunküla Hooldekeskus Hooldekodu Saaremaa Valss Loksa Eakatekodu Lõuna-Eesti Hooldekeskus Muhu Hooldekeskuse SA MTÜ Halinga Turvakodu Saaremaa Südamekodu OÜ Mulgi Häärber Saaremaa Sõmera Hooldekodu Värska Südamekodu Kose Hooldekodu Tabivere Sotsiaalkeskus Antsla Tervisekeskus Laheda Sotsiaalkeskus Lääne Saare Hoolekanne Sotsiaalministeerium

Raag nimetas kolm teed, kuidas viirus hooldekodudesse jõuab. Reeglina jõuab viirus hoolealusteni töötajate kaudu. Teiseks käivad kliendid hooldekodust väljas, näiteks poes. Kolmanda põhjusena tõi Raag välja, et külastuskeelust ei peeta kinni.

Ühe meetmena, kuidas viiruse jõudmist hooldekodusse tõkestada, tõi Raag välja hooldajate hooldekodusse ajutiselt elama asumise. «Seda (meedet - K.K.) ei tahaks kindlasti kohustuslikuks teha, sest hooldajal on ka kodus pere, kelle eest hoolitsema peab,» möönis Raag.

Raag lausus, et hooldekodudes võivad sümptomid tähelepanuta jääda, sest paljudel elanikel on juba mõni krooniline haigus.

Kokku pakub Eestis hooldekoduteenust pea 180 asutust. Nendele lisanduvad erihoolekandeastused ehk kokku pakub ööpäevaringset hooldusteenust üle 200 asutuse.

Pärastlõunase seisuga on koroonaviirus testitud ka ühes erihoolekandeasutuses, Saaremaal asuvas Sõmera Kodus. Laustestimine näitas, et 230 kliendist on koroonaviirusesse nakatunud kuus ja 88 töötajast kolm. Kellelgi nakatunutest ei olnud ühtegi sümptomit.

Erihoolekandeteenused on mõeldud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega inimestele. Eesmärk on inimese iseseisva toimetulekuvõime säilitamine ja arendamine turvalises elukeskkonnas.

Alutaguse hoolekeskuse juhatuse liige Kristiina Ets rääkis, et tänaseks on hooldekodus tekkinud stabiilne elurütm. «Püüame anda endast parima, teist valikut pole,» ütles ta.

Alutaguse hoolekeskuses on positiivse testitulemuse saanud kuus elanikku, kellest neli läks haiglasse. Üks nendest, 90-aastane meesterahvas suri ööl vastu 31. märtsi Ida-Viru keskhaiglas. Kaks inimest põeb viirust hooldekodus.

Nende kahe abistamiseks elab kolm hooldajat ajutiselt hooldekodus.

Nakatunute seas on ka töötaja, kes sai viiruse koroonapositiivselt hoolealuselt. Ets kahtlustab, et viirus jõudis hooldekoju külastajalt. Maja pandi külastajatele täielikult lukku 12. märtsil, siis, kui tuvastati viiruse levik hooldekodulähises asulas.

Asutuse 56 töötajast on haiguslehel 21. «Tööl käijatel on raske, aga au ja kiitus neile, kes on jäänud. Tunneme ennast üksteise kõrval tugevamalt. Perekonna tunne on tekkinud,» lausus Ets.