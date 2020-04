Maskid jõuavad apteekidesse järgmise nädala keskel

Magnum AS juhatuse esimehe Ahti Kallikormi sõnul ei tasu veel esmaspäeval apteeki maskide järgi minna. «Maskid jõuavad apteekidesse teisipäeval, kolmapäeval. Homme ei tasu kindlasti maskide pärast apteeki minna. Hästi oluline on ka mõista, et kauaoodatud maskid jõuavad küll apteekidesse, kuid maskide muretsemise hoos ei tohi ära unustada tervise hoidmist.

Ta lisas, etmaske on võimalik saada ka kontaktivabalt e-apteegist. Selleks, et maske jätkuks võimalikult paljudele soovijatele kuni järgmise koguse saabumiseni, on ühel inimesel võimalik osta maksimaalselt üks pakk, mis sisaldab 50 maski. Ühe maski soovituslik jaehind on selle partii puhul alla 70 sendi, kuigi otsustajaks on iga apteek ise.