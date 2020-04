Otse Postimehest ⟩ RIA hinnangul spetsialiseerub küberkelmus koroonaviirusele

Tõnu Tammeri sõnul on statistiliselt küberkelmused viimase kuu jooksul vähenenud. «Aga kindlasti on teinud tõusu just COVID-teemalised õngitsused ja pahavara jagamised,» nentis ta. RIA hinnangul on toimunud kurjategijate «COVID-19 spetsialiseerumine». «Küberkuritegevuse märksõna täna on koroona. Näiteks seoses kaugtööga on inimestele hakatud pakkuma telefoni teel abi arvuti turvalisemaks muutmisel. Reeglina lõpeb see krüpteeritud andmetega või jäädakse ilma paroolidest ja krediitkaardi andmetest,» hoiatas Tammer.

Tõnu Tammer tõdes, et veebipetturid on osavad psühholoogid. «Kurjategijana tuleb osata inimest lugeda, kui on hirmud või murekohad, siis seda kasutatakse ära. Siin ei ole midagi uut,» kinnitas ta. «Jõulude eel tõusevad kelmused, mis on seotud internetist tellitud kingitustega ja majandusraskuste ajal suurenevad kõikvõimalikud atraktiivsed investeerimispakkumised. Mures inimesed on rohkem aldis lõksu langema,» selgitas küberintsidentide käsitlemise osakonna CERT-EE juht.

Kõige parem näide koroonaviirusele keskendumisest küberkelmuses pärineb märtsi keskpaigast, mil kurjategijad saatsid Terviseameti ametlikku kommunikatsiooni kopeerides ja natuke muutes laiali pahavara. «Just õrn muutmine oli see, mis andis meile esmase signaali, et asi ei ole õige,» lausus Tammer. «Spetsiaalsete tööriistadega tuvastasime, et viiruse fail nägi kasutaja arvutis välja täpselt nagu Terviseameti ametlik plakat. Ainult lisaks oli juurde pandud pahavara, mis arvuti nakatas,» tõi ekspert välja.