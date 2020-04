Tähtis teada ⟩ Keskpäevane kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

1108 ametlikult nakatunut

Eestis on tänaseks andnud positiivse koroonaproovi 1108 ehk 5% testimisel käinud inimestest. Haiglaravi vajab 129 inimest (55 naist ning 74 meest), kellest 14 on juhitaval hingamisel. Haiglast on välja kirjutatud 62 inimest. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 19 inimest. Nakatumise trend sunnib meid veel ühiselt pingutama ning on ülioluline tagada, et me järgiksime 2+2-reeglit ning peaksime veel selle aprillikuu vastu!

Eile maandus Tallinna lennujaamas kaubalennuk, pardal 3 miljonit kaitsemaski, millest suurem osa läheb apteekidesse müüki. Oluline on teada, et maskid jõuavad apteekidesse tõenäoliselt teisipäeval-kolmapäeval. Täna veel ei tasu apteeki maski otsima minna.

Müüdid ja lootuskiired

Covid-19 kohta liigub segadust külvavaid jutte, milles aitame veidi selgust luua. Kindel on see, et koroonaviiruse vastu on hakatud looma ravimit, mis on veel katsetamise algfaasis.

Seni on räägitud malaariaravimitest, mida on ka Eestis kasutatud koroonapatsientide ravis väga kriitiliste juhtumite puhul, kuna nende ravimite turvalisus ei ole selge. Samas käib arendus- ja uurimistöö üle maailma tormikiirusel, ilmub teadusartikleid ja rohkem või vähem populaarteaduslikke uudiseid potentsiaalsete ravimite kohta. Osa soovitustest, näiteks tohutus koguses C-vitamiini tarbida, on pigem umbluumaigulised, kuid juba käib mõnegi olemasoleva ravimi kliiniline uuring, et teha kindlaks nende mõju ja ennekõike turvalisus. Postimees vaatleb neid lootuskiiri lähemalt.

Esimesi arglikke lootustandvaid märke on hakanud nägema ka Euroopa koroonaviirusest kõige rängemini tabatud riigid. Lätis arvatakse, et sotsiaalne distantseerimine on juba vilja kandnud ning nakatumine väheneb. Lätis on praeguseks diagnoosi saanud 542 inimest.

Leedus aga on viimasel kolmel päeval välja kirjutatud hulk trahve – karantiinireeglite rikkumise eest on eraisikule trahv 500–1500 eurot, ettevõtte juhile 1500–6000 eurot. Leedus on 843 diagnoositud ning 14 surmaga lõppenud juhtu.

Samal ajal aga arvatakse Aafrikas, et Covid-19 on vaid valgete inimeste haigus. Hiljuti Etioopiast lahkunud eestlannast vabatahtlik Annika Heimvell kirjeldas, kuidas valgete peale hakati näpuga näitama ja neile järele hüüdma «koroona», mis kohalikele palju nalja tegi. Selliste eelarvamuste tõttu ning lisaks kehvadele hügieenitingimustele võib aga viirus hakata Aafrikas aga levima veel kiiremini kui Euroopas. Aafrikas on seni registreeritud palju vähem koroonaviiruse juhtumeid kui mujal maailmas. Eilse seisuga oli haigestunuid tuvastatud üle 8700 ja surnud oli 393 inimest.

Põhjalikud ettevalmistused

Praegu saadetakse koroonaviiruse tõttu haiglaravi vajavad inimesed suurematesse haiglatesse nagu Põhja-Eesti regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli kliinikum. Igaks juhuks on end valmis pannud nii Võru külje all asuv Lõuna-Eesti haigla kui ka Valga haigla, mis valmistas ette 10 kohta endise sünnitusosakonna ruumides.

Ida-Viru keskhaiglas on sel nädalal lõppemas ehitustööd, et olla valmis koroonapatsientide arvu võimalikuks hüppeliseks kasvuks. Eesmärk on luua haiglale võimekus võtta sisse korraga ligi poolsada patsienti.

Värska sanatooriumi kinniste uste taga käib uue raviplaani koostamine neile koroonaviiruse raskemal kujul läbi põdenud inimestele, kelle hingamisteede töö taastumiseks läheb tarvis kõrvalist abi. Värska mineraalvesi on Tartu Ülikooli teadlaste kinnitusel just selline, mis sobib kopsupõletiku ja ülemiste hingamisteede raviks.

Avaldame tänu!