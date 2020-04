Maaelukomisjon tahab pikendada välismaalaste töölubasid eriolukorra lõpuni

Maaelukomisjoni juhi, keskerakondlase Tarmo Tamme sõnul on põllumajandustootmises vajaliku tööjõu puudumine olnud teravalt päevakorras juba pikemat aega ning sellele on leevendust pakkunud välistööjõu kasutamine.

«Lühikese ajaga on raske tööd ümber korraldada ning leida arvukalt lüpsjaid ja veterinaararste, kes on vajalikud töötegijad loomakasvatusfarmides. Muudatuste tegemiseks on vaja aega. Kriis on olukorda muutnud, mida peame arvestama otsuste langetamisel,» ütles Tamm.

«Nendele, kes on siin oma tööl ja soovivad jätkata, on vaja anda võimalus tööloa pikendamiseks vähemalt eriolukorra lõpuni,» kinnitas Tamm.

Maaelukomisjoni liige Ivari Padar toonitas, et kriisiolukorras tuleb tagada toidujulgeolek. «Teame väga hästi, et meil on põllumajanduses kohaliku tööjõu põud. Nüüd kriisiolukorras peaksime olema aktiivsemad ja parandama ka teavitustööd kohalikul tööjõuturul ning andma teada võimalustest leida maal rakendust. Eriti on see tähtis uksele koputavate hooajatööde puhul,» selgitas Padar.