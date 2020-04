Kaja Kallas: kriisi ei tohi poliitiliselt kuritarvitada

«Näiteks pole mingit põhjust koondada haridusministri kätte nii suurt võimu koolieksamite otsustamise üle. Kõik saavad aru, et sel aastal eksameid tavapärasel kujul teha ei saa, kuid valitsus ei peaks siin üle pingutama,» märkis Kallas.

Ta lisas, et demokraatias saab kiirustamine ja tavapärasest menetlusest möödaminek olla põhjendatud ainult eriolukorraga, muus osas on vaja tavapärast debatti. «Ei saa nõus olla sellega, et kriminaalmenetluses piiratakse isikute õiglast kohtlemist. Et antakse laialdased õigused isikute delikaatsete isikuandmete töötlemiseks, mis piiravad inimeste privaatsust,» loetles Kallas.

«Ebademokraatlikel ja õigusriigile mittekohastel piirangutel välismaalastele töötamisel ei ole mingit seost eriolukorraga. See on vastuolus Eesti pikaajaliste majanduslike huvidega, kuigi see on ühe valitsuspartei unistus,» lisas ta.