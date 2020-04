Tähtis teada ⟩ Keskpäevane kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

1149 ametlikult nakatunut

Eestis on koroonaviirus diagnoositud 1149 inimesel, kellest 435 asub meie suurimas kriisikoldes Saaremaal. Ööpäevaga kaotas Eestis elu uuele koroonaviirusele kaks inimest – tänaseks on viiruse tagajärjel surnud 21 inimest. Haiglaravi vajab 130 inimest, kellest 12 on juhitaval hingamisel. Koroonaviirusest on tervenenud 69 eestimaalast. Terviseamet rõhutab, et tõhusaim viis haigust ennetada on korralik kätepesu, 2+2-reegel ja distantsi hoidmine teiste inimestega, ning kui apeeikidesse jõuavad kirurgilised maskid, siis on nende kasutamine vajalik.