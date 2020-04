700 õpetajat protesteerivad pöördumises valitsusele eksamite otsustusõiguse andmise vastu

Pühapäeval saatsid 22 õpetajate aineühendust riigikogu kultuuri- ja õiguskomisjonile ning fraktsioonidele avaliku pöördumise sooviga säilitada riigikogu otsustusõigus haridusküsimustes ka pärast eriolukorra lõppu.

Haridus- ja teadusminister püüab endiselt läbi valitsuse saada otsustusõigust ka järgmise õppeaasta üle. Sellega ei ole aga nõus pöördumise teinud õpetajad, õppejõud ja teadurid.

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi juhatuse esimehe Madis Somelari sõnul piisab põhikoolis valitsusele eriolukorra tõttu otsustusõiguse andmiseks üksnes 2019./2020. õppeaastaks.

«Ministeerium põhjendab vajadust säilitada valitsuse kontrolli õppeaasta 2020./2021. üle, sest põhikooli kolmanda kooliastme loovtöö sooritamine tuleb võib-olla osades koolides edasi lükata uude õppeaastasse. Loovtöö on kehtestatud põhikooli riiklikus õppekavas, mis on juba täna valitsuse määrusega kehtestatud. Seega puudub vajadus põhikooli ja gümnaasiumi seaduse muutmiseks, et võimaldada loovtööde nihutamist või eriolukorra tõttu põhikooli lõpetamise tingimuste hulgast mahaarvestamiseks. Veelkord: seega puudub adekvaatne põhjus põhikooli ja gümnaasiumiseaduse muutmiseks põhikooli käsitlevate punktide osas,» märkis Somelar.

Ta märkis, et gümnaasiumi õpilasuurimused ja praktilised tööd põhikooli ei puutu ning ka nende edasilükkamise vajadust tuleks eelnevalt põhjalikult kaardistada, sest õpilasuurimusi ja praktilisi töid on võimalik sooritada kolme gümnaasiumiaasta jooksul.

«Seega piisaks ka siin esialgu valitsusele eriolukorra tõttu otsustusõiguse andmiseks üksnes 2019./2020. õppeaastaks. Aineühenduste arutelu tulemusena kujunes järgnev seisukoht: kui 4. maiks on teada, et naaseme kooli hiljemalt 18. mail, siis võivad põhikooli ühtsete ülesannetega lõpueksamid sel aastal toimuda,» lausus Somelar.

Kui 4. mail on selge, et 18. mail kooli ei minda, siis Somelari sõnul õpetajad erandina sel aastal põhikooli lõpueksamite läbiviimist ei toeta.

«Arvestades tänast olukorda maailmas on suur tõenäosus, et me kooli 18. mail siiski ei lähe. 12. klassi riigieksamid peaksid ühel hetkel kindlasti toimuma, sest neid tulemusi on vaja sisseastumisteks välisülikoolidesse ning ka tulevikus taaskandideerimiseks, isegi juhul kui sel aastal võtavad ülikooli õpilasi vastu teisti. Erikolukorras võivad 12. klassi riigieksamid olla lahti seotud sel aastal gümnaasiumi lõpetamise tingimustest ning toimuda siis kui eriolukord on läbi saanud,» märkis ta.

Somelari sõnul on oluline, et need, kes soovivad, saaksid eksami pärast eriolukorra lõppu sooritad. Õppetöö koolis toimub tuginedes põhikooli ja gümnaasiumi õppekavadele. See on pidev protsess. Eksam on vaid üks traditsiooniline osa sellest protsessist.

«Haridus- ja teadusministeeriumi sõnum on olnud, et pärast kooli minekut peaks jääma kaks nädalat aega n-ö konsultatsioonideks. Siit ka põhjus, miks põhikooli osas sai määrvakas 18. mail kooli naasmise küsimus. Suur osa tänaseid 12. klassi õpilasi olid valmis eksameid sooritama juba distantsõppele jäämise eel, sest õppetööd selle nimel on tehtud aastaid,» ütles Somelar.

Valitsus tahab eksamite üle otsustusõigust tähtajatult

Eelmisel neljapäeval esitas valitsus riigikogule eelnõu, millega soovitakse vähendada tähtajatult riigikogu otsustusõigust Eesti hariduses.