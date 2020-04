Reitingud: Keskerakond on Reformierakonnale järele jõudmas

Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstat Eesti viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 30,8, Keskerakonda 27,2 ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 15,9 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 10. märtsist 6. aprillini ning kokku küsitleti 4002 valimisealist Eesti kodanikku. Nädalaga on veelgi oma toetust kasvatanud Keskerakond. Peaministripartei reiting on liikunud tõusvas trendis nüüd kuus nädalat järjest ning selle ajaga on toetus kasvanud 6,7 protsenti.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 8,1 Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 7,3 ning Isamaa 5,3 protsendiga. SDE ja Isamaa toetus on madalaimal tasemel alates eelmise aasta algusest, kui Norstat iganädalase erakondliku eelistuse küsitlusega alustas.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 48,4 ja opositsioonierakondi 38,1 protsenti vastajatest. Praeguse valitsuskoalitsiooni toetus pole ametisoleku ajal olnud kordagi nii kõrge ning opositsiooni toetus sama aja jooksul nii madal.

Teadur Martin Mölder märkis, et kuigi koroonakriisi ja eriolukorra varjus on Keskerakonna ja Reformierakonna toetuste vahe jõudsalt kahanenud, on praeguseks näha märke ka sellest, et vahe vähenemine on pidurdumas. «Kui nelja nädala lõikes tehtud küsitlused näitavad veel Keskerakonna toetuse kasvu, siis viimastel nädalatel lisandunud andmed annavad mõista, et Reformierakond on vähemalt lühiajaliselt oma positsiooni parandanud ning suutnud pidurdada oma viimastel kuudel kestnud toetuse languse,» ütles Mölder.

«Üldpildis on Keskerakonna toetus hetkel peaaegu oma kõrgeimal tasemel viimase 15 kuu jooksul – ligikaudu seal, kus ta oli 2019. aasta alguses. Kui aga arvestada ka eelistuseta valijate osakaalu valijaskonnas, siis absoluutarvudes on Keskerakonna positsioon praegu parem, kui ta kunagi varem selle perioodi jooksul on olnud,» ütles Mölder.

«Reformierakonna edu Keskerakonna ees püsib suuresti veel vanal rasval – eelmise aasta keskpaigaks toimunud hüppe aina kahaneval mõjul. Seega isegi siis, kui Keskerakonna ja Reformierakonna toetuste vahe vähenemine on hetkel aeglustumas, on peaministrierakonna strateegiline positsioon, arvestades viimaste kuude arenguid, praegu siiski veel parem kui oma konkurendil,» lisas Mölder.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9 protsenti.