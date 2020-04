GALERII ⟩ Ööl vastu kolmapäeva sai vaadata tänavust teist superkuud

Tavapärasest suuremalt ja heledamalt paistvat Kuud tasuski vaadelda just ööl vastu kolmapäeva, märkis Tõrva Astronoomiaklubi oma Facebooki lehel.

Superkuu mõiste võttis kasutusele astronoom Richard Nolle 1979. aastal ja sõnastas selle järgnevalt - superkuu on hetk kui Kuu kaugus Maast on täitumise ajal vähemalt 90 protsenti võimalikust. Et selline definitsioon on väga suuremeelne, esineb superkuusid igal aastal. Tänavuse aastanumbri sisse mahub neid koguni kolm- eelmine oli 9. märtsil ning järgmine on 7. mail.

Sel korral oli Kuu täitumise hetkel Maast vaid 356 948 kilomeetri kaugusel. See on peaaegu 25 000 kilomeetrit lähemal kui keskmiselt ja ligi 50 000 kilomeetrit lähemal kui kaugeimas punktis. Kusjuures lähemale saab Kuu meile tulla vaid mõnisada kilomeetrit, kuid see hetk oli paari päeva eest juba ära.

Vaatamata statistiliselt kinnitamata, aga see-eest üldlevinud ebausule, et täiskuu ajal õnnetusi tavalisest rohkem juhtub, ei tasu ka superkuud karta. Pigem on ööd just valgemad ja sellega võimalus komistada väiksem.