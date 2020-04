Prokuratuur saatis Peeter Helme kohtu ette

«Loll lugu ja ma tunnengi ennast täieliku lollakana. Vallalise inimese rõõmud. Ma rääkisin mingis jututoas juttu kellegagi ja see, kellega ma rääkisin, osutus kas alaealiseks või mõneks politseinikuks, kes seal niiöelda püüdis kedagi. Ma enda teada ei ole alaealist seksuaalselt ahvatlenud,» on Helme BNS-ile öelnud.

Helme rääkis, et jututuba «Armastuse saal» on üles ehitatud nii, et endale seal konto teinud inimene võib valida endale vestluses nimeks, mida iganes. «Igal sisselogimisel saad sa valida endale täiesti uue nime. Ma ei ole kunagi eeldanud, et inimesed seal enda kohta tõtt räägivad. Pigem tundubki see jututuba koht, kus inimesed käivad seksijuttu ajamas. Kasutajal ei ole seda võimalik tõestada, kes seal keegi tegelikult on. Ka mitte selle põhjal, mida sa enda kohta räägid. Ehk mitte millegi põhjal,» ütles Helme.