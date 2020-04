Video ja blogi ⟩ Kuressaare haigla hooldaja suri koroonaviirusesse

Meditsiinijuht Popov alustas keskpäevast pressikonverentsi nukra teatega. «Täna on Eesti tervishoiusüsteemi jaoks kurb päev. Peame suure kurbusega teatama, et oleme kaotanud esimese tervishoiutöötaja. Meie seast lahkus 53-aastane Kuressaare haigla hooldaja. Suur kaastunne tema lähedastele ja kolleegidele.»

Popovi sõnul püsib olukord stabiilne. «Haiglaravil on 139 patsienti, kasv ei ole suur. Juhtival hingamisel on 11 patsienti. Osad intensiivravi vajanud patsiendid on viidud ka üldosakonda.»

Terviseamet soovib teha senisest veel rohkem koroonateste. «Tänasest muudame ka testimise strateegiat. Teeme selle liberaalsemaks. Nüüd saavad perearstid suunata testima kõiki haigussümptomitega inimesi. Tegime muutuse, sest testide hulk maakonniti oli väga erinev ja positiivsete arv madal. Loodame sellega leida üles sellised inimesed, kes elavad aktiivset elu, aga on koroonapositiivsed,» selgitas Popov.

Sotsiaalministri Tanel Kiige sõnul on kurva uudise valguses jätkuvalt väga tähtis pidada kinni valitsuse kehtestatud reeglitest. «Ühinen kaastundeavaldusega ja soovin enda poolt tugevat tervist kõikidele eesliini töötajatele. Selleks, et me ei peaks igat pressikonverentsi alustama kurbade uudistega, on oluline piirangutest kinni pidada. See on ainuke võimalik lahendus.»

Kiik markeeris ka ära ka probleemi lähisuhtevägivallaga. «Lugesin eile kurvastusega kasvavast lähisuhtevägivallast. Esimese aprilli nädalaga on teada antud 286 juhtumist. Paneks kõigile väga südamele, et rasketes olukorras tuleb üksteist hoida. Vägivallale ei ole õigustust!»

Eesti apteekidesse on jõudnud esimesed kaitsemaskid. Kiik rõhutas, et kindlasti ei tasu neile tormi joosta. «On kuulda, et apteekides on juba tunglemist olnud. Kinnitan, et kodus pole vaja maske kanda. Apteekidesse suure rahva hulka minnes on suurem oht nakatuda, kui kodus püsides.»

Rahvastikuminister Riina Solman rääkis, et lähenevad lihavõtted mööduvad sel aastal teisiti. «Nädalavahetusel on tulemas usupühad. Need tulevad sel korral teistmoodi. Kasutatakse koguduste sotsiaalmeedia kontosid ning veebiülekandeid. Kõik tavapärased kombed ja traditsioonid (ristikäigud, missad jne) tuleb sel aastal ära jätta. Jumalateenistusi saab jälgida ka teleri vahendusel.

Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane sõnul on inimestel palju küsimusi seoses esimese kolme haiguspäeva hüvitamisega. Haigekassa lubab toetused välja maksta pärast lisaeelarve vastuvõtmist. «Ootame, et Riigikogu menetleb ära lisaeelarve ja teeb vastavad seadusemuudatused. Siis saame hakata välja maksma esimese, teise ja kolmanda päeva haiguslehe hüvitisi. See kehtib kõikidele haiguslehtedele alates 13. märtsist. Palun inimestelt kannatust. Kui seadusandlus on korras, saame me raha üle kanda.»