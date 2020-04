BLOGI ⟩ Ratas: ei saa öelda, et 1. mail eriolukorrast väljume

«Ma ei saa kuidagi kahjuks teile öelda täna siin riigikogus, et strateegia võiks täna näha ette, et 1. mai me eriolukorrast väljume,» vastas Ratas. Ta toonitas, et olulisteks näitajateks on koroonaviirusesse haigestunudte protsent, kas see kasvab või langeb.

«Peame vaatama, mis on hospitaliseeritute protsent. Me peame vaatama, mis on intensiivravi vajavate inimeste protsent. Ja kindlasti me peame vaatama majanduse mõttes, mis teevad meid ümbritsevad riigid, meie Euroopa Liit, meie lähikondsed. Nii et täna ei saa olla juttu, et me hakkame reaalselt (kriisist) väljuma,» selgitas Ratas.