OTSEPILT ⟩ Reformierakonna plaan koroonakriisi eelarve parandamiseks

Opositsiooni seni suurem kriitika valitsuse plaanidele on olnud see, et on asutud muutma seadusi, mis ei puuduta otse kriisi. Üheks näiteks on eri aktsiisilangetused (maagaasi, elektri, diisli), pensioni teise sambasse maksete peatamine ning võõrtööjõuga seonduv.