Tähtis teada ⟩ Keskpäevane kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

1185 ametlikult nakatunut

Eestis on praeguseks positiivse koroonaviiruse diagnoosi saanud 1185 inimest, viiruse tõttu on surnud 24 inimest. Üks, kes viimasel ööpäeval koroonaviiruse tõttu elu kaotas, oli Kuressaare haigla meditsiinitöötaja.

Maailmas oli tänahommikuse seisuga tuvastatud üle 1,4 miljoni koroonaviiruse nakkusega inimese, surnud on 82 000 ja paranenud üle 290 000. Enim teadaolevaid ohvreid on Ühendriikides – 398 185 haiget ja 12 844 surnut. Euroopas on 140 511 nakatunu ja 13 897 surmaga esikohal Hispaania, samas ohvrite poolest edestab seda Itaalia, kus on 135 586 teadaoleva nakatunu kohta 17 217 surnut. Statistika järgi tabab viirus rohkem mehi kui naisi – miks on mehed viirusepandeemias nõrgem sugu?

Mudelid ja prognoosid

Millise ennustusmudeli järgi haigus Eestis edasi levib, oleneb sellest, kuidas me eriolukorra meetmetest kinni peame ja milliseid samme valitsus kavandab. Haiguse kõige aeglasema levimise mudelis annab üks nakatunu nakkuse edasi keskmiselt 0,5 inimesele. Selle mudeli järgi peaks Eestis praegu olema viiruse leviku kulminatsioon ning edaspidi hakkaks nakatumine vähenema. Samas tunnistasid Postimehega rääkinud teadlased, et nende käsutuses pole piisavalt andmeid – levikumudel tehti praeguste parimate andmete järgi, mille kokkusaamiseks tuli teha isegi detektiivitööd.

Eesti apteekides on nüüd müügis Hiinast kohale jõudnud maskid. Omaette lugu on aga see, kuidas käib Hiinast maskide hankimine. Postimehega rääkis logistikat korraldava Hansaposti esindaja, kelle sõnul kehtivad maskiturul Metsiku Lääne seadused: kuigi eestlaste agent käis veel eelmisel õhtul Hiina tehases maskide kvaliteeti kontrollimas, oli järgmise päeva hommikuks Eestisse saatmiseks mõeldud maskilaar juba kõrgema hinnaga teistele müüdud.

Üldises kaitsevahendite nappuses leidsid suurepärase lahenduse kunstiakadeemia tootedisaini tudengid, kes lõid kiirelt kaitsevisiiri, mida hakkavad nüüd kasutama Põhja-Eesti Regionaalhaigla töötajad. Esmalt jõuab haiglasse tuhat visiiri, kokku on kavas neid soetada neli tuhat.

Aitame koos

Kuigi kriis on väldanud ainult mõne nädala, on see juba abipalujate hulgale mõju avaldanud ning on arvata, et abivajajaid tuleb juurde, sest majanduslangus on alles algusjärgus.

Oma kampaania käivitas Sünnitusmajade Toetusfond, kes kogub raha sünnitusosakondadele isikukaitsevahendite ostmiseks. Esimene kogus on juba tellitud ning kõik sünnitusosakonnad on saanud esimese väikse abipaki.

Annetuskeskkond «Ma armastan aidata» koondas eriannetuste lehele organisatsioonid, mis tegelevad kriisiolukorras kõige haavatavamate gruppide toetamisega. Kutsutakse üles annetama näiteks vaesuses elavate perede toiduabiks, Saaremaa eesliinitöötajate laste e-õppe toetamiseks, perevägivallast väljuvate naiste ja laste aitamiseks või vaimse tervise nõustamise pakkumiseks.